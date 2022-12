SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros removeu uma árvore que caiu sobre 10 carros durante a chuva que atingiu Minas Gerais na madrugada de hoje. Minas é um dos cinco estados em alerta para fortes chuvas, emitido pela Defesa Civil.

O caso aconteceu em um condomínio no bairro Rosário, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Os militares foram acionados ainda durante a madrugada, mas os trabalhos para remoção da árvore só puderam começar durante a manhã, devido à chuva intensa e baixa luminosidade no momento da ocorrência.

O trabalho demorou várias horas devido ao tamanho da árvore. A prefeitura de Sabará auxiliou no corte, fornecendo um trator para os trabalhos.

Alerta de chuvas fortes em 5 estados. Além de MG, estão em alerta o Espírito Santo, São Paulo, o Rio de Janeiro, e a Bahia.

Os riscos de alagamentos e deslizamentos podem se estender até o fim de semana. Para hoje e amanhã, segundo a Defesa Civil, as regiões mais afetadas devem ser a Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, em MG, e os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de R$ 9 milhões ao governo mineiro e a 14 cidades atingidas por desastres naturais no estado e no Amazonas, em Santa Catarina, no Espírito Santo e na Bahia.

O governo de Minas Gerais também terá acesso a recursos destinados à compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene e dormitório para 102,8 mil pessoas em 43 cidades.