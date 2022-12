SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) terá um de seus assentos ocupados pela Associação Médica Brasileira (AMB), que ganhou direito de voto dentro do órgão. A duração do mandato tem prazo indeterminado.

"Ter um representante ativo da AMB na Conitec proporcionará maior qualificação técnica e transparência nas análises realizadas pelo colegiado, em benefício dos usuários do SUS em todo o Brasil", afirma o presidente da entidade, César Eduardo Fernandes.