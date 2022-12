SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma paralisação de motoristas e cobradores da Viação Campo Belo, na zona sul da capital paulista, atrasou o início da operação e afetou milhares de passageiros na manhã desta quinta-feira (22). A SPTrans acionou o sistema Paese para tentar contornar o problema.

Segundo o SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo), a paralisação ocorreu na madrugada para a realização de assembleia que definiu a pauta de reivindicação dos funcionários, como o fim do banco de horas, fim do desconto no horário de almoço, programação inadequada, entre outros.

De acordo com o secretário de Saúde do SindMotoristas, Valdemir de Jesus Santos, esses temas são cobrados há meses, mas têm sido ignorados pela empresa.

Segundo a SPTrans, o atraso atingiu 12 linhas da Viação Campo Belo sem aviso prévio aos passageiros, prejudicando a população desde às 4h30. A SPTrans afirmou que a concessionária está sendo autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas.

A frota começou a ser liberada às 6h10 e a operação está sendo normalizada gradativamente, mas pode haver reflexos até que toda a frota chegue ao ponto inicial de suas viagens.

As linhas afetadas atendem a zona sul com direção ao Centro e os bairros como Santo Amaro, Campo Limpo e Capelinha.

Relação de linhas:

5111/10 Term. Santo Amaro - Term. Parque D. Pedro II

5119/10 Term. Capelinha - Largo São Francisco

5119/22 Term. João Dias - Largo São Francisco

6400/10 Term. João Dias - Term. Bandeira

6403/10 Term. João Dias - Term. Parque D. Pedro II

6450/10 Term. Capelinha - Term. Bandeira

6451/10 Term. Capelinha - Term. Bandeira

6455/10 Term. Capelinha - Largo São Francisco

6500/10 Term. Santo Amaro - Term. Bandeira

6505/10 Term. Guarapiranga - Term. Bandeira

675I/10 Term. João Dias - Metrô João Dias

807A/10 Term. Campo Limpo - Term. Santo Amaro

A empresa foi procurada e um responsável afirmou que a operação está sendo normalizada e que não se pronunciaria sobre as demandas dos trabalhadores.