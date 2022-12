SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Santos, anunciada nesta quinta-feira (22) como ministra da Ciência e Tecnologia do governo Lula, é vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB desde 2015.

Nascida no Recife em 29 de dezembro de 1965, ela cursou Engenharia Elétrica na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e, durante a graduação, entrou para o movimento estudantil.

Foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia e Computação da UFPE, dirigente do Diretório Central dos Estudantes e vice-presidente da regional da UNE em Pernambuco.

Em 1992, após concluir a graduação, candidatou-se a vereadora de Olinda e alcançou a primeira suplência.

Dois anos depois, também ficou como suplente ao concorrer ao cargo de deputada estadual. Em 1996, assumiu a vaga e manteve durante o mandato envolvimento direto com os movimentos populares.

Em 1998, reelegeu-se deputada estadual e, em 2000, foi eleita prefeita de Olinda com mais de 107 mil votos. Em 2004 foi reeleita, no primeiro turno, com cerca de 122 mil votos.

De 2009 a 2010, foi secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, na gestão do governador Eduardo Campos, e deixou o posto para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Teve dois mandatos consecutivos em Brasília, de 2011 a 2014 e de 2015 a 2018, e apresentou diversas proposições, entre elas a criação do vale-cultura.