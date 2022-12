FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Uma embarcação pesqueira naufragou no início da manhã desta quinta-feira (22) próximo à praia do Pântano do Sul, região sul de Florianópolis. Dos 20 tripulantes, 19 sobreviveram, porém um homem de 52 anos se afogou e morreu durante o resgate. A identidade da vítima não foi divulgada.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, a embarcação tinha cerca de 25 metros de comprimento, era de Itajaí (SC) e especializada na pesca de atum. No momento do naufrágio, um outro barco passava próximo ao local e ajudou a resgatar os tripulantes.

Um dos tripulantes se afogou e foi resgatado no mar pelo helicóptero Arcanjo 1 dos bombeiros. Os socorristas constataram o grau 6 de afogamento, o mais grave de todos, quando a vítima está em parada cardiorrespiratória.

Na faixa de areia, os socorristas realizaram durante 40 minutos manobras de ressuscitação, mas a vítima não sobreviveu.

Ainda não se sabe as causas que motivaram o naufrágio da embarcação. A Polícia Científica recolheu o corpo do tripulante e encaminhou ao Instituto Médico legal. A Marinha também foi acionada para realizar os procedimentos em relação à embarcação submersa.