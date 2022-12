A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta quinta-feira (22), a Operação Natal 2022. De acordo com a PRF, o objetivo é garantir a segurança viária e a preservação de vidas nas rodovias e estradas federais por todo o Brasil.



Durante esta época do ano, o número de veículos aumenta nas estradas. Agentes da PRF estarão posicionados para a fiscalização de trânsito e outras medidas para a preservação da segurança dos usuários.



Ainda de acordo com a PRF, dentre as atividade previstas para a prevenção de acidentes, haverá ações no enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular, entre outros. Além disso, estão previstas também atividades de educação para o trânsito, inclusive integradas com outras instituições.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça a importância de ações preventivas para os motoristas antes de viajarem. Medidas em relação à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança, são fundamentais para a prevenção de acidentes e para a preservação da vida.



A Operação Natal 2022 vai até domingo (25).



