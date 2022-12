SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado nesta quinta-feira (22) para comandar o Ministério dos Direitos Humanos do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silvio Almeida afirma querer levar dignidade ao povo brasileiro.

"Assumo com imensa honra e responsabilidade a tarefa que me foi atribuída pelo presidente Lula de servir ao meu país como ministro dos Direitos Humanos. Teremos um enorme trabalho pela frente, mas carrego a esperança de que será possível trazer dignidade ao povo brasileiro", publicou Silvio Almeida nas redes sociais.

Advogado, professor e escritor, Almeida era colunista da Folha de S.Paulo, mas deixou de publicar a coluna em novembro, em virtude de ter sido nomeado para a equipe de transição do presidente eleito.

Na tarde desta quinta, o nome de Silvio Almeida ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde usuários exaltaram a diferença entre a antiga ocupante do cargo Damares Alves (Republicanos), senadora eleita pelo Distrito Federal, e o futuro ministro --no governo Bolsonaro, contudo, o nome da pasta é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, hoje comandado por Cristiane Britto.

"Que tal essa troca, minha gente? Silvio Almeida no lugar onde antes estava Damares. Que luxo para nós!", escreveu o advogado e ex-juiz Márlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa.

"Estamos saindo de Damares para Silvio Almeida, um dos juristas --e pensadores-- mais competentes do país. Desejo um excelente trabalho, professor", tuitou Caio Paiva." Sai Damares Alves e entra Silvio Almeida. Nem dá para acreditar", escreveu Louie Ponto.

A gestão de Damares Alves foi marcada por polêmicas, como pregar contra o aborto mesmo em casos de estupro, e fazer acusações sem provas sobre supostos estupros de bebês no Pará.

Trajetória Silvio Almeida é mestre em direito político e econômico pela Faculdade de Direito do Mackenzie e bacharel em direito na mesma universidade. Possui graduação em filosofia pela USP (Universidade de São Paulo), além de pós-doutorado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da mesma universidade. É ainda pesquisador do programa de pós-doutorado da Faculdade de Economia da USP.

É professor de graduação e docente permanente do programa de pós-graduação stricto sensu em direito político e econômico do Mackenzie e docente da FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas). Também foi professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York, e é diretor do Instituto Luiz Gama.

Palestrante e escritor, Silvio Almeida os livros "Racismo Estrutural", "Marxismo e Questão Racial: Dossiê Margem Esquerda" e "Sartre: Direito e Política", entre outros.