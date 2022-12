SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste Natal, cerca de cinco milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao litoral e ao interior pelas principais rodovias de saída da cidade de São Paulo.

Nas rodovias administradas por concessionárias, a previsão é de fluxo de mais de 4,2 milhões de veículos entre esta quinta-feira (22) e o próximo domingo (25). Nas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), são esperados 700 mil veículos neste feriado de Natal.

Por causa dessa expectativa de movimento, haverá a intensificação do monitoramento das pistas, operação e os serviços de atendimento aos usuários para minimizar os impactos do aumento do fluxo neste período.

"Vamos ampliar a nossa presença nas rodovias para fazer frente ao aumento do movimento durante as festas de final de ano, monitorando o fluxo de veículos leves, e entrando em ação quando necessário, para maior segurança e conforto dos usuários", afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

A Artestp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) disse que vai monitorar toda a operação a partir do Centro de Controle de Informações. A malha concedida tem mais de 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência ("call boxes"), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens.

Também estarão disponíveis para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias, 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões pipas e veículos de apreensão de animais.

"As rodovias devem estar bem movimentadas durante o período de festas de final de ano. No entanto, as concessionárias de rodovias estão preparadas para o aumento da demanda e irão oferecer todas as condições para viagens seguras e confortáveis e, se houver necessidade de uma assistência rápida, as equipes estarão de prontidão para oferecê-la", afirma Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

O telefone de emergência do DER é 0800 055 5510. Os contatos de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista podem ser consultados aqui.

Segundo a Artesp, o movimento de saída para o Natal deve se intensificar a partir da meia-noite desta quinta-feira até a meia-noite de segunda-feira (26).

ANCHIETA-IMIGRANTES

A expectativa é que 460 mil veículos utilizem as rodovias do sistema em direção à Baixada Santista. A previsão é que o movimento sentido litoral se intensifique após o Natal. A partir do dia 26, das 8h às 19h59, será implantada a Operação Descida (7X3). Para descida, os usuários poderão utilizar as pistas sul e norte da via Anchieta (SP-150) e três faixas da pista sul da Imigrantes. A subida será realizada somente pelas três faixas da pista norte da Imigrantes (SP-160).

TAMOIOS

Cerca de 126 mil veículos devem trafegar pela via entre sexta e segunda-feira rumo ao litoral norte.

A previsão é de operação normal (2x2), com duas pistas para descer e duas pistas (novas) para subir a serra.

Devido ao aumento da demanda de tráfego, haverá a suspensão das obras e serviços no período de 16 a 28 de dezembro e de 30 a 2 de janeiro de 2023.

Também não será permitido o tráfego de veículos de carga sentido litoral na sexta-feira (30) das 16h à meia-noite, sábado (31) das 8h ao meio-dia e domingo (01) das 8h ao meio-dia. Sentido São José dos Campos: sexta-feira (30) das 13h à meia-noite, sábado (31) da meia-noite às 17h e domingo (01) das 15h às 23h.

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

A previsão para é de que mais de 1,37 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor nos dois sentidos. O maior movimento é esperado para sexta, das 7h às 19h, e segunda, das 7h às 18h (sentido interior).

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

O sistema deve receber cerca de 740 mil veículos entre a saída e chegada à capital paulista, da meia-noite de quinta-feira a meia-noite de segunda-feira. Os horários de maior fluxo no sentido Interior é das 17h às 18h de quinta, das 15h às 20h de sexta, e das 8h às 11h do sábado véspera de Natal. No retorno, sentido capital, a maior movimentação é esperada entre as 16h e 20h de domingo.

Neste feriado também estará em vigor a Operação Caminhão nos domingos (25/12 e 1/01). Neste caso, esse tipo de veículo com destino à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deverá utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

SISTEMA CASTELLO-RAPOSO

São esperados 630 mil veículos durante o Natal. Os horários de tráfego mais intenso: quinta, no sentido interior, das 17h às 18h, e na sexta, das 15h às 20h; sábado das 8h às 11h. No retorno, no domingo, é esperado tráfego mais intenso das 16h às 20h.

RODOANEL

A concessionária prevê que cerca de 1 milhão de veículos circulem no trecho Oeste do Rodoanel. Horário de maior movimentação: quinta, das 17h às 18h, na sexta, das 15h às 20h, e no sábado, das 8h às 11h. No domingo, a expectativa é de tráfego normal.

Pelos trechos sul e leste do rodoanel Mário Covas, administrado pela SPMar, devem circular 527 mil veículos no Natal, entre os dias 23 e 26. Horários de maior fluxo: sexta, entre 7h e 10h e 16h e 19h; sábado: entre 10h e meio-dia e 16h e 21h; domingo: entre 7h e 10h e 16h e 21h.

RODOVIAS DO DER

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055 - Litoral Norte): 128.323 veículos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055 -Litoral Sul): 215.576 veículos

Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga): 79.355 veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 45.625 veículos

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 286.201 veículos