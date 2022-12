SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Hermes Pardini, rede de laboratórios privados com atuação nacional, registrou diminuição de 20,5% na quantidade de testes de Covid-19 realizados na última semana, de 11 a 17 de dezembro, em comparação com a anterior, de 4 a 10. É a terceira semana de queda consecutiva registrada.

O total de infectados registrou ligeira queda de 1,77 pontos percentuais no período. O grupo tem 150 unidades próprias em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pará, além de 6.000 laboratórios parceiros em todos os estados do Brasil.

No estado de São Paulo, o total de pessoas que buscaram o exame de diagnóstico do vírus caiu 30,1%. Já a positividade permaneceu estável, com leve queda de 0,2 pontos percentuais.

A epidemiologista do grupo Melissa Valentine avalia que há uma estabilização no número de casos, mas ainda é cedo pata falar em tendência de queda já que menos pessoas estão realizando testes.

Segundo ela, apenas os casos mais graves estão recorrendo aos testes, enquanto pessoas com sintomas mais leves, na maioria das vezes, não estão fazendo o exame.