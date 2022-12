SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Duas meninas, de 5 e 8 anos, foram encontradas enterradas com sinais de morte violenta na tarde desta sexta-feira (23). O caso aconteceu na Linha Mezari, em Novo Horizonte, a 682 km de Florianópolis.

Segundo informações da Polícia Civil, as crianças tinham "afundamento de crânio". A investigação aponta que os corpos podem ser das crianças que estavam desaparecidas junto com a mãe, desde a tarde de sábado (17).

A mulher, de 24 anos, identificada como Neusa Maciel, foi encontrada enterrada em um banhado da região na manhã ontem, também com sinais de morte violenta. As meninas foram encontradas mais próximas da residência, onde a família morava com o padrasto.

A polícia investiga ainda se as três mortes, da mulher e das duas filhas, têm relação com o corpo de um homem encontrado carbonizado no interior de um veículo na manhã de terça (20).

O corpo seria do padrasto, mas a polícia ainda aguarda o resultado do laudo para confirmação.