SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos esfaqueou um professor de educação física, 29, ao ser informado que iria ser reprovado na tarde de quinta-feira (22) em uma escola de Imaruí, no sul de Santa Catarina. Conforme informações da PM (Polícia Militar), o jovem esperou o docente ficar de costas quando desferiu o golpe na região próxima ao pescoço.

Ainda conforme registrado pelos militares, ao mexer na faca, o cabo quebrou, permanecendo a lâmina no corpo da vítima. O professor foi encaminhado inicialmente ao Hospital São João Batista, sendo transferido na sequência ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão (SC), para atendimento especializado.

O menor foi apreendido pela PM e encaminhado junto ao pai para a delegacia de polícia da cidade.

Professor caminhou com faca no corpo. Durante a transferência de cidade, apesar da gravidade do ferimento, o docente foi encaminhado com sinais estáveis e caminhando para o helicóptero do Sarasul (Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina).

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da unidade hospitalar não repassou o estado de saúde atualizado do professor.

Menor ficará em centro socioeducativo. Conforme a Polícia Civil, o adolescente não tinha passagens policiais e respondeu pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. A faca de cozinha usada no crime foi trazida de casa por ele.

"A Policia Civil representou pela internação provisória do adolescente infrator, a qual foi referendada pelo Ministério Publico e decretada pelo Poder Judiciário", afirmou o delegado Raphael Rampineli à reportagem.

Na tarde de hoje, o menor foi encaminhado ao Casep (Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório) de Tubarão, onde ficará à disposição da Justiça.