SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou em sua conta no Instagram um link para seu perfil do LinkedIn, em que acumula mais de 300 mil seguidores. A prática, usada pela equipe do mandatário como estratégia para ampliar sua presença digital e ganhar seguidores em diversas redes sociais, tem sido adotada desde janeiro de 2021.

Com a chegada do fim do governo, a publicação virou meme entre internautas. "Bolsonaro se inscreveu no LinkedIn, já esta procurando emprego", escreveu uma usuário do Twitter. "Sem emprego por não conseguir se reeleger Presidente do Brasil, Bolsonaro divulga seu LinkedIn em busca de novo trabalho", brincou outra.

A primeira divulgação do LinkedIn pelo Twitter pelo presidente ocorreu em junho deste ano. "Estamos no LinkedIn com novas informações todos os dias", escreveu Bolsonaro.

À época, seguidores críticos ao presidente ironizaram a publicação. "Já tá montando perfil para procurar emprego? Desanimou? A mensagem subliminar deixa claro o desespero", disse um usuário. "Deixa o perfil atualizado para quando precisar procurar emprego ano que vem", sugeriu outro.

Prestes a deixar o governo, Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos para não participar da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão, no entanto, não foi comunicada à equipe de transição do petista, que estuda estratégias para a transmissão da indumentária em 1º de janeiro de 2023.

Interlocutores próximos ao presidente eleito dizem que, para ele, receber a faixa presidencial é uma questão de honra.

Lula mandou fazer faixa usada por Bolsonaro. A faixa presidencial que está com o atual mandatário foi encomendada pelo petista em novembro de 2003, mas só em janeiro de 2006 o Palácio do Planalto abriu licitação para criar uma nova peça, ao custo de R$ 55 mil.