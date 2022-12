BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal disse que há uma operação em andamento para analisar o artefato. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a possível bomba foi encontrada na manhã deste sábado (24).

A assessoria da Inframérica, a empresa que administra o aeroporto, informa que o local é uma via nas proximidades do aeroporto. "Não há impacto nas operações do terminal aéreo", disse a assessoria a reportagem. Os pousos e decolagens ocorrem normalmente.

Uma via segue isolada pela polícia, informou a Inframérica, mas as outras estão liberadas.