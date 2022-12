SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou neste sábado (24) o militante do movimento negro Cláudio Silva, o Claudinho, como novo ouvidor das Polícias de São Paulo.

A Ouvidoria é órgão de controle externo da atividade policial, recebendo denúncias da população e cobrando soluções aos órgãos responsáveis, como corregedorias das polícias e Ministério Público.

Nascido e criado em uma favela da zona sul de São Paulo, Claudinho foi uma criança em situação de abandono e chegou a ser abrigado na extinta Febem. Entre 2015 e 2016, foi coordenador de Políticas para Juventude da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, na gestão Fernando Haddad (PT).

O novo ouvidor é professor de educação física e militante dos movimentos negro e de hip hop. Também atuou como coordenador do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 2019 e 2021.

Na última eleição para ouvidor, Silva foi indicado pela Associação Santos Mártires. Disputou com Alderon Pereira da Costa, indicado pela Rede Rua, e Renato Simões, indicado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. O atual ouvidor, Elizeu Soares Lopes, ficou fora da lista tríplice, e deixa o cargo sem conseguir se reeleger.

A nomeação de Silva ocorre na mesma semana em que o Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana) representou o governador Rodrigo Garcia ao Ministério Público por conta da demora em nomear um novo ouvidor.

A primeira eleição para o cargo ocorreu no final de 2021. Mas, em razão de contestações sobre o resultado, uma nova disputa foi realizada em julho desde ano. Mesmo assim, o governador não nomeava o substituto de Elizeu Lopes -que teve papel muito criticado pelos movimentos em defesa dos direitos humanos.

"O Condepe havia ingressado com representação contra Rodrigo Garcia por ato de improbidade e crimes de responsabilidade e prevaricação por se recusar a nomear o novo Ouvidor, substituindo o anterior, cujo mandato havia vencido desde fevereiro deste ano", diz nota do presidente do conselho, Dimitri Sales.

Sales afirmou ter expectativa de que o novo eleito "exercerá um mandato comprometido com a defesa da autonomia da Ouvidoria e permanente diálogo com os movimentos sociais."

Nos bastidores, a nomeação de Claudinho é vista com um "presente de grego" de Rodrigo Garcia ao sucessor Tarcísio de Freitas (Republicanos). O atual governador estaria descontente por ter sido preterido no secretariado do novo governo. Assim, indicou um ouvidor com perfil combativo, diferente do atual.