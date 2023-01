SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que Lula dirá na primeira reunião ministerial, a posse de Marina Silva, o julgamento do STF sobre demissões sem justa causa e outras notícias do dia para começar esta quinta-feira (5).

GOVERNO LULA

Lula usará 1ª reunião ministerial para dizer que anúncios devem ter aval do Planalto. Encontro buscará alinhar ações de governo após ruídos e diferentes entendimentos sobre reformas.

PETROBRAS

Prates defende rever paridade de importação na política de preços da Petrobras. Presidente indicado para a estatal fala que não vai haver intervenção, mas prega política de valores que reflita a produção nacional.

GOVERNO LULA

Articuladores de Lula alinham discurso em defesa de ministra desgastada por elo com miliciano. Grupo próximo ao presidente age para atenuar repercussão e minimiza episódio.

GOVERNO LULA

Marina Silva toma posse e diz que Brasil tem desafio de honrar Acordo de Paris. Ministra do Meio Ambiente anunciou João Paulo Capobianco como secretário-executivo da pasta.

POLÍTICA

Apoio a Boulos em eleição à Prefeitura de SP abre disputas no PT. Acordo firmado por Lula sofre críticas e pode deixar sigla sem candidato próprio na corrida municipal pela 1ª vez.

POLÍTICA

'Houve crimes e serão apurados', diz diretor da PF sobre governo Bolsonaro. Andrei Passos não descarta investigar delitos do ex-presidente.

STF JULGAMENTO

O que está em jogo no julgamento do STF sobre demissões sem justa causa. Adesão do Brasil à convenção da OIT que proíbe 'dispensas imotivadas', ou seja, sem justificativa, está em análise na Corte.

MUNDO

OMS acessa dados da China e afirma que país deixou de mostrar impacto real da Covid. Entidade confirma subnotificação da crise sanitária e conclui que não há novas variantes no país apesar da alta circulação.

MUNDO

Republicanos estendem racha histórico pelo 2º dia, e Câmara dos EUA segue sem presidente. Kevin McCarthy falhou em alcançar maioria para comandar a Casa por cinco vezes.

ILUSTRÍSSIMA

Ex-alunos acusam escola de arte de praticar violência física e sexual. Fundador da instituição nega acusações e diz que tudo o que aconteceu foi consentido.

MACHISMO

Mulheres de Picasso se suicidaram e passaram por eletrochoque; conheça casos. Artista morto há meio século é criticado pelo tratamento machista que deu a suas amantes em ano de várias exposições.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Mega da Virada: 56 ganhadores de bolões ainda não retiraram o prêmio. Dois apostadores individuais buscaram o dinheiro; vencedores precisam ficar atentos ao prazo de 90 dias a partir do sorteio.

COTIDIANO

Vídeo mostra policial usando saco plástico em cabeça de mulher algemada no RS. Comandante admitiu 'conduta incompatível' e afastou agentes em Novo Hamburgo.

CELEBRIDADES

Zezé Di Camargo elogia Allan dos Santos durante show: 'Você me representa'. Blogueiro bolsonarista foragido nos Estados Unidos agradeceu cantor por comentário.