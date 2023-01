SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem Melina Lopes, que morreu em um motel na Rodovia Mello Peixoto, área rural da Ourinhos (SP), dedicava sua presença nas redes sociais para se declarar à filha, de apenas nove meses, e para o namorado, que estava com ela no domingo (1º) e foi o responsável por acionar o socorro depois que a jovem ficou desacordada.

A informação foi compartilhada por uma prima da jovem de 18 anos, que detalhou que o rapaz, de 23, permaneceu no local até a chegada do Samu e disse ter realizado massagem cardíaca para tentar reanimá-la. A causa da morte da vítima ainda não foi divulgada, mas ela não tinha sinais de violência no corpo, segundo a Polícia Civil.

Em sua última atualização nas redes sociais, no dia 25 de dezembro, Melina mudou seu status de relacionamento para "casada". A linha do tempo do perfil aponta que a união era recente, já que meses antes, em junho, ela tinha feito a mesma alteração com o ex-companheiro, pai de sua filha, com quem mantinha um relacionamento desde dezembro de 2020.

AMOR PELA FILHA

Ao contrário do que podia ser visto no Facebook, a vida romântica da jovem não ganhava espaço em seu perfil no Instagram, restrito a selfies e fotografias da filha.

A jovem definia a criança como "o amor da minha vida", "meu oxigênio" e "princesinha da mamãe". Seu perfil registrou toda a trajetória da gravidez, com direito a vídeos do chá revelação, com um resultado muito comemorado pela futura mãe.

"AMOR TRANQUILO" COM NAMORADO

Após se separar do pai da menina, Melina assumiu o novo namorado nas redes sociais apenas em 25 de dezembro, dias antes de ser encontrada morta no motel. Na ocasião, ela fez questão de destacar sua alegria com o novo relacionamento, afirmando que vivia um "amor calmo".

"Eu mereço mesmo a paz de ter um amor tranquilo e calmo. Graças a Deus achei", disse Melina Lopes, em resposta a comentário de amiga em foto com o novo namorado.

HOMENAGEM DE AMIGOS

Pessoas próximas a Melina fizeram suas homenagens nas redes sociais pedindo respeito à família e lembrando bons momentos ao lado da jovem, que não escondia seu amor pelo funk, postando vídeos ao som de alguns dos maiores sucessos, inclusive participando em algumas das tendências do TikTok.

"É, prima, saiba que está doendo muito, onde você passava deixava uma alegria que só você tinha, mesmo estando em dias ruins você fazia de tudo para alegrar as pessoas. Que Deus te receba de braços abertos, tenho certeza que você está impressionando os anjos aí em cima", escreveu uma prima da mulher, Veronika.

"Descanse em paz, princesa. Quem te conheceu sabe a menina cheia de luz que você era. Não dá nem para acreditar", afirmou uma amiga de Melina.

O UOL tenta contato com amigos e familiares de Melina. Até o momento, pessoas próximas a ela preferiram não se manifestar.