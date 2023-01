SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) está disponível no município de São Paulo e já pode ser solicitada.

A carteira tem a função de agilizar e priorizar atendimentos de serviços públicos e privados para pessoas com autismo. O cartão também possui contatos de emergência e será uma forma de medir quantos cidadãos com autismo existem na capital e em quais regiões eles estão localizados.

Dessa forma, políticas públicas voltadas para essas áreas poderão ser pensadas e conduzidas para maior inclusão.

ONDE SOLICITAR

Online: Portal de Atendimento SP156

Presencial: Unidades do Descomplica SPO direito ao cartão é de todo morador do município de São Paulo.

A lei para a identificação foi sancionada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e elaborada pelos vereadores Jair Tatto (PT), Fabio Riva (PSDB), Rinaldi Digilio (União Brasil) e Sandra Tadeu (União Brasil).