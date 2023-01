SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)) - Os vínculos da ministra de Lula com suspeitos de chefiar milícias, a suspensão da Prefeitura de SP ao mototáxi da Uber, a morte de surfista brasileiro em Nazaré e outras notícias do dia para começar esta sexta-feira (6).

Ministra de Lula mantém elo político com outros acusados por milícia no RJ. Titular do Turismo diz que 'não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à Justiça o papel de julgar e punir.

Tebet toma posse e destaca 'alguma divergência' econômica com equipe. Ministra do Planejamento cita em seu discurso preocupação com responsabilidade fiscal.

PT elege Zeca Dirceu líder na Câmara e fará rodízio durante mandato de Lula. Acordo ocorreu após disputa entre grupos do PT, que opôs filho de Zé Dirceu e Lindbergh Farias.

Governo Lula edita regra para tentar barrar ex-ministro de Bolsonaro. Alvo de inquérito não pode ser cedido a outro órgão; Anderson Torres é hoje secretário do Governo do DF.

Comandante de Bolsonaro falta à troca de chefia da Marinha em ato inédito desde redemocratização. Almir Garnier decide não ir à passagem de comando da Força e dificulta transição por questões políticas, dizem aliados.

Uber anuncia mototáxi em SP, mas prefeitura pede suspensão imediata. Atividade não é regulamentada na capital e ocorre com base em liminar da Justiça; gestão Nunes diz que empresa será notificada.

'Não vamos mexer', diz Tarcísio sobre programa de câmeras da PM. Um dia após fala de Capitão Derrite, governador de SP afirma que posição é de 'cautela' e nega discordância com seu secretário.

Surfista brasileiro morre em onda gigante de Nazaré, em Portugal. Márcio Freire, 47, é um dos pioneiros da modalidade; é a primeira morte registrada no chamado Canhão da Nazaré.

Rússia ordena 1º cessar-fogo da guerra; Ucrânia rejeita e vê hipocrisia. Kremlin faz pausa para o Natal ortodoxo; EUA, Alemanha e França vão enviar blindados de combate.

PM confunde peça de madeira com fuzil e mata catador de recicláveis no Rio. Falha foi admitida pela corporação, que diz que agentes se sentiram ameaçados e abriu apuração.

Clássico gospel acusado de racismo por Kleber Lucas acende rixa entre evangélicos. Pastor e cantor importou debate sobre o politicamente correto na arte a partir dos versos da canção 'Alvo Mais que a Neve'.

Em carta, fundador de Atelier do Centro diz que acusações de violência são absurdas. Ex-alunos afirmam que artista plástico praticou abuso físico e sexual na escola.

Cidade de 7.000 habitantes no interior de SP busca ganhadores da Mega da Virada. Aposta feita em São José da Bela Vista foi uma das cinco vencedoras; prefeito gravou vídeo para desmentir ter sido o sortudo.

Primeiro caso da variante XBB.1.5 do coronavírus é identificado no interior de SP. Rede Dasa encontrou cepa em uma amostra coletada em novembro em Indaiatuba.