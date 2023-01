SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma série de explosões atingiu quatro casas em Juiz de Fora (MG), matando uma pessoa e deixando um rastro de destruição no bairro Santa Terezinha, na madrugada desta sexta (6). Duas das residências afetadas foram completamente destruídas e uma pilha de escombros tomou conta do quarteirão onde antes ficavam os imóveis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinho relataram ter ouvido ao menos três explosões por volta das 3h, nos arredores do Cemitério Parque da Saudade. Ao chegar ao local, a equipe de socorristas encontrou vários focos de incêndio e precisou controlar o fogo antes de iniciar o resgate a possíveis vítimas.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), informou em vídeo, publicado na manhã desta sexta, que a residência em que aconteceram as explosões pertencia a um senhor, que morava no local. Já a segunda casa totalmente destruída estava vazia, à venda.

Na manhã desta sexta, os bombeiros informaram que encontraram o corpo de um homem no local das explosões. Ele ainda não foi identificado. Não há registro de mais feridos ou desaparecidos, ainda segundo a corporação, que também relatou à reportagem que as causas da ocorrência ainda não foram esclarecidas.

"A investigação está em curso e eu prefiro falar sobre esse evento depois, com mais segurança e mais precisão", reforçou a prefeita.

A gestora ainda informou que a prefeitura já entrou em contato com as pessoas afetadas para oferecer a assistência necessária. Além das casas destruídas pela explosão, outras várias tiveram janelas e portas atingidas pelo impacto. A perícia foi acionada e esteve no local para avaliar os danos.