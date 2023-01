SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira reunião da equipe do governo em meio a desgaste com ministra de Turismo, a rejeição do Congresso a Lula, o mausoléu de Pelé e outras notícias para começar este sábado (7).

GOVERNO LULA

Lula diz que 'quem fizer errado será convidado a deixar o governo'. Com ministra do Turismo sob desgaste, presidente dá recado em reunião do primeiro escalão e faz aceno ao Congresso.

GOVERNO LULA

Grupo de ministra de Lula é alvo de relatos sobre uso de armas até em licitação. Prefeito e deputado foram denunciados sob acusação de ameaça a empresários; eleição também teve violência.

GOVERNO LULA

Metade do novo Congresso manifesta rejeição ao presidente, diz estudo de partido aliado. Levantamento do Pros analisa perfil, declarações e redes sociais de 594 deputados e senadores da legislatura que se inicia em fevereiro.

POLÍTICA

Base de Bolsonaro se frustra com ex-presidente, e antigos aliados agora acenam a Lula. Antigos aliados comparecem a posses de ministros de Lula enquanto ex-presidente permanece recluso no exterior .

FORÇAS ARMADAS

Bolsonaristas reagem, mas acampamento em QG do Exército é desmontado em Belo Horizonte (MG). Prefeitura da capital mineira afirma que instalação não era licenciada e gerava sujeira.

COTIDIANO

PM tem o menor efetivo do século, e gestão Tarcísio busca plano emergencial de contratação. SP perdeu 10 mil policiais em 16 anos; especialistas apontam salário e imagem ruins para fuga de interessados.

AMÉRICA LATINA

Captura de filho de El Chapo no México deixa 29 mortos e clima de tensão nas ruas. AMLO aumenta efetivo militar em Sinaloa, e EUA pedem extradição de Ovidio Guzmán.

EXTERIOR

Aluno de 6 anos atira em professora dentro da sala de aula nos EUA. Menor é apreendido pela polícia da Virgínia, que afirma que caso não foi acidental.

PELÉ, O EDSON

Mausoléu de Pelé foi projetado há mais de quatro anos e teve aval do Rei. O espaço ainda não foi aberto ao público para visitas, mas desperta curiosidade.

ECONOMIA

Passageiros agressivos em voos entram na mira da Anac. Medidas podem incluir lista de veto a viajantes e punições mais duras.

INSS

Salário mínimo é de R$ 1.302 ou de R$ 1.320? Reajuste do novo ano altera contribuições e benefícios previdenciários.

CELEBRIDADES

Leandro Karnal assume romance com cantor 33 anos mais novo. Historiador e Vitor Fadul são casados, mas só agora informação foi revelada.

CELEBRIDADES

Preta Gil chegou ao hospital com enxaqueca e descobriu problema no intestino, diz Flora. Ela afirma que cantora está bem de saúde, nega desmaio e conta que será submetida a uma colonoscopia.