SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior roda-gigante da América Latina foi inaugurada em São Paulo há quase um mês, mas o tempo tem estado encoberto nos últimos dias. O final da primavera e início do verão, que costumam ser ensolarados, têm sido repletos de dias nublados e chuvosos.

A Roda Rico segue funcionando normalmente nesse período, e a operação só é interrompida caso as chuvas ou os ventos atinjam níveis acima de certos patamares, quando então a operação é paralisada temporariamente para a segurança de todos. Até o momento, isso não foi necessário.

Caso o visitante esteja preocupado com o fato de o passeio ser prejudicado pelo tempo fechado, existe a opção de remarcá-la. Todas as categorias de ingressos são válidas por 180 dias, e os clientes podem alterar a data e hora da visitação de acordo com a própria necessidade. Apesar da opção, a organização da roda-gigante acredita que apenas em dias com muita neblina a visualização é afetada.

Nos primeiros dias de funcionamento da atração, os visitantes relataram longas filas para entrar nas cabines. Para tentar reduzir a espera, a equipe da Roda Rico distribui quantidades iguais de ingressos a cada horário, mas afirma que as chuvas e as férias causam momentos de maior concentração de pessoas.

De terça-feira a domingo, 3.000 ingressos são oferecidos por dia na plataforma Sympla. Os horários mais procurados pelos visitantes são os do final da tarde, quando o sol se põe.

A expectativa é que 1 milhão de pessoas visitem a Roda Rico até o dia 9 de dezembro de 2023, quando ela completa um ano de inauguração. A organização não divulgou quantos visitantes a atração já recebeu nesse quase um mês de funcionamento.

RODA RICO

Quando Ter. a Dom, das 9h às 19h

Onde Parque Cândido Portinari - Av. Queiroz Filho, 1.365, Vila Hamburguesa, região oeste

Preço De R$ 50 a R$ 79 (individuais)

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/78537/d/169689