SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dino autoriza Força Nacional na Esplanada contra protesto bolsonarista, Lula tenta contornar desgastes em reestreia o Planalto, metade das geleiras desaparecerão até o fim do século e outras notícias para começar este domingo (8).

BRASÍLIA-SEGURANÇA

Dino autoriza Força Nacional na Esplanada de sábado (7) até segunda-feira (9) em reação a protesto bolsonarista. Ministro da Justiça diz que tomou a decisão 'em face de ameaças veiculadas contra a democracia'.

GOVERNO LULA

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta contornar desgastes e acomodar partidos em reestreia no Planalto. Petista despachou do palácio, convocou primeira reunião com ministros e citou alinhamento.

ARMINIO FRAGA

PT não precisa ajoelhar no milho, mas mostrar que aprendeu com seus erros, diz Arminio Fraga. Para economista, Lula 3 ainda não deu sinais claros de que abandonou modelos fracassados do passado.

CHANCELER JAPONÊS

China é nosso maior desafio estratégico, diz chanceler do Japão. Yoshimasa Hayashi chega a Brasília neste domingo (8) para dois dias de visita, em que deverá encontrar-se com o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

SAÚDE-PEDIATRIA

Casos de vírus sincicial respiratório pressionam hospitais de MG, PR e SP. Associado a até 75% dos casos de bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões. Sabará está com 100% de ocupação.

AQUECIMENTO GLOBAL

Metade das geleiras da Terra vai desaparecer até o fim do século, diz estudo. Pesquisa inovadora aponta que degelo será mais rápido do que o estimado e deve contribuir de forma crucial para elevação do nível dos oceanos.

FUTEBOL COPINHA

Os times entram em campo neste domingo (8) em busca de uma vaga para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaques para Penapolense x Cruzeiro, Francana x Grêmio e XV de Jaú x Flamengo.