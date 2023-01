SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sensação de frio enfrentada pelo paulistano neste sábado (7) e domingo (8) tende a desaparecer gradualmente ao longo desta semana, segundo previsão dos meteorologistas.

Neste fim de semana, com chuvas isoladas, a temperatura oscilaria entre 15ºC e 21ºC.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira (9) ainda deverá começar com muitas nuvens durante a madrugada, garoa ocasional em alguns bairros e termômetros na faixa dos 16ºC.

Mas no período da manhã o sol aparece e permite ligeira elevação da temperatura, com previsão de máxima em torno dos 22ºC e umidade acima dos 65%.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital paulista poderá ter trovoadas nesta segunda-feira.

A tendência é que a cidade de São Paulo tenha temperaturas de até 24ºC e 25ºC na terça (10) e na quarta-feira (11), respectivamente, com chuva nos dois dias.

De acordo com o CGE, a capital registrou até o meio da tarde deste sábado cerca de 64 mm de chuva, aproximadamente 25% dos 157,1 mm esperados para janeiro.

No estado, a chuva pode atingir grande parte de São Paulo neste domingo, com volumes significativos (maiores que 60 mm) no norte e no centro-leste paulista.

O Inmet afirma que, a partir desta segunda, há tendência de chuva em praticamente todos os municípios paulistas, com a diferença de que a temperatura poderá subir para níveis de verão em algumas regiões. Em Sorocaba (a 99 quilômetros de São Paulo), por exemplo, a previsão é de que na quarta-feira (11) a máxima atinja 28ºC.

A Defesa Civil estadual diz que, desde sábado até segunda, há tendência de 100 mm de acumulado de chuva em São José do Rio Preto, Barreto, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara.

O alerta para grandes volumes de água e, assim, possibilidade de inundações, também é dado pela Defesa Civil para a Serra da Mantiqueira (90 mm) e Campinas, Vale do Paraíba e litoral norte do estado (80 mm).