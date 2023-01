RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um prédio de três andares desabou parcialmente na madrugada deste domingo (8) no centro do Rio de Janeiro. Um homem ficou levemente ferido.

O acidente ocorreu na Travessa do Mosqueira, próximo aos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade durante a noite.

De acordo com a Defesa Civil municipal, houve o desabamento parcial da laje do terceiro e do segundo pavimentos por volta das 3h.

"O sobrado tem três pavimentos e possui lojas no primeiro. Parte da rua ficou obstruída devido a queda de alvenaria. Até o momento uma interdição foi feita pela Defesa Civil", afirma a nota.

A Secretaria Municipal de Assistência Social atendeu, até o fim da manhã deste domingo, oito famílias que viviam no local ?cerca de 20 moravam no lugar. Estão sendo oferecidos abrigo da prefeitura ou apoio financeiro e material para deslocamento para casa de amigos e parentes.

De acordo com uma moradora ouvida pela Globonews, um primeiro desabamento ocorreu na tarde de sábado (7).

A prefeitura ainda não informou quem é o responsável pela edificação.