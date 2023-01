SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região Norte e parte do Sudeste, do Nordeste e do Centro-Oeste começam esta semana com tendência de chuva e tempestade, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e no norte de São Paulo.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na capital Vitória (ES), a chuva deve apertar na tarde e na noite desta segunda-feira (9), com previsão de trovoada. Ela perde força na terça (10) e continua em menor intensidade ao menos até quinta (12). A temperatura na semana oscila entre 22ºC e 29ºC.

No Rio de Janeiro, diz o instituto, a tendência, porém, é de trovoadas isoladas até a quinta-feira, dia com previsão de temperatura mais alta na semana, de até 30ºC.

A previsão é a mesma para Belo Horizonte (MG). A diferença é no contrate de temperaturas. Na quinta, por exemplo, ela deve oscilar entre 17ºC e 27ºC.

A Defesa Civil da capital mineira fez neste domingo (8) um alerta para risco geológico até quinta-feira, com atenção para saturação do solo e cuidados para quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Na Zona da Mata, a Prefeitura de Muriaé afirmou que a situação na cidade era crítica na tarde deste domingo por causa das cheias dos rios Muriaé, Preto e Glória, em razão das chuvas que castigam o município desde sexta (6), que alagaram bairros do município. Houve deslizamento de terra e a interdição de vias.

A vizinha Cataguases, que também sofreu com a chuva no fim de semana, teve operação de limpeza das ruas neste domingo.

Na cidade de São Paulo, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas durante a semana, com maior intensidade na terça e na quinta-feira.

A sensação de frio no fim de semana fica mais amena. A temperatura na capital paulista deverá oscilar entre 16ºC (mínima de terça) e 26ºC (máxima de quinta).

No Nordeste, deverá chover em todo o Maranhão e em parte do Piauí -na capital Teresina, que deverá ter máxima de 32ºC nesta segunda, poderá ocorrer chuva isolada.

No Centro-Oeste, em Cuiabá (MT), há tendência de chuva no período da tarde desta segunda, mas, apesar da previsão de céu com muitas nuvens, a temperatura deverá chegar a 35ºC e seguirá alta nos próximos dias.

Em Brasília, a previsão é de que chova todos os dias, com mais intensidade na terça. Na capital federal também vai fazer calor, com máxima de até 29ºC na terça e na quarta.

Nos Sul do país, chuvas isoladas devem chegar ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e ao Paraná apenas na terça-feira, mesmo assim com forte calor -35ºC em Porto Alegre, por exemplo.