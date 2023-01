SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito encontraram latas de cerveja e uma garrafa de uísque dentro de um dos veículos envolvidos em um acidente que matou duas pessoas na manhã desta sexta-feira (13) na ligação Leste/Oeste, no centro de São Paulo.

O acidente ocorreu às 6h38, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), no sentido Lapa, logo após o viaduto Brigadeiro Luiz Antonio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo GM Celta seguia no sentido centro quando o motorista perdeu o controle do carro e invadiu o canteiro central da via, batendo de frente com um caminhão Kia UK2500.

Fernando Rebelato Saeta, 21, que dirigia o carro, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital das Clínicas. O jovem aparentava estar em estado de choque e tinha algumas escoriações pelo corpo, ainda segundo o BO.

Dois passageiros do Celta não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Eles foram identificados como Julia Serra dos Santos, 20, e João Marcelo de Moura Ferreira, 24. Conforme o registro da ocorrência, ambos usavam cinto de segurança.

O motorista do caminhão, Marcelo Ishikawa, 44, foi encaminhado para a Santa Casa, enquanto a passageira do mesmo veículo, Regina Kazumi Teruya, 45, foi socorrida e levada para o hospital Santa Catarina. Ambos permaneciam em observação até a tarde desta sexta.

Inicialmente, a CET havia informado que o acidente tinha ocorrido no Elevado João Goulart, conhecido como Minhocão, mas depois corrigiu a localização. A via, que chegou a ser bloqueada para o resgate, foi totalmente liberada às 10h11, segundo a CET.

ZONA SUL

Em outro acidente durante a manhã, no bairro da Saúde, zona sul da capital, um feirante morreu após bater a Kombi que conduzia contra um carro, no cruzamento das avenidas Jabaquara e Miguel Estefano.

O acidente ocorreu às 4h58, segundo a CET, e o trânsito na via precisou ser bloqueado. A vítima morreu ainda no local.