SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi morto por um por um policial militar no estacionamento do 3° DP de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso ocorreu por volta das 18h30 de sexta-feira (13).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem morto foi abordado pelos policiais na rua Antônio Quadrado, no Riacho Grande. Os agentes verificaram que ele era procurado pela Justiça da Bahia, e seguiram em direção ao distrito policial.

Conforme a SSP, ele não ofereceu resistência à prisão, motivo pelo qual os policiais não viram necessidade no uso das algemas.

No entanto, ainda de acordo com a SSP, quando se preparavam para entrar na delegacia, o homem tentou tomar a arma do policial militar que o conduzia.

O PM então reagiu e atirou contra o homem. Não há informação se o policial militar utilizava câmera.

O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte do preso no local.

Não foi informado qual o crime ele havia cometido no estado da Bahia.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como morte decorrente de oposição à intervenção policial e legítima defesa.