BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dois candidatos de um curso para a Polícia Penal de Minas Gerias morreram em 48 horas. Os dois tiveram quadros de mal súbito após um Teste de Aptidão Física, exame necessário para comprovar a capacidade para o cargo.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública não informou o sexo nem a idade dos candidatos. As mortes aconteceram na terça (10) e na quinta-feira (12).

Os testes estavam sendo realizados no Ciaar (Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica), em Lagoa Santa, a 36 km da capital mineira.

Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), eles passaram mal após a finalização do exame físico de corrida de resistência, e receberam os primeiros atendimentos da equipe médica que acompanhava as provas, ainda no local. Em seguida, foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vespasiano.

Nos dois casos os candidatos chegaram à unidade de saúde com vida. Um deles foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Belo Horizonte, mas não resistiu.

A secretaria disse que, juntamente ao Selecon (Instituto Nacional de Seleções e Concursos) acompanharam os candidatos, estiveram em contato com as equipes médicas, e prestaram apoio às famílias.

"A Sejusp se solidariza com familiares e amigos neste momento tão difícil e inesperado. Ressalta, ainda, que os dois candidatos apresentaram laudo médico liberatório, com a chancela de profissional habilitado, para a realização desta etapa do certame", afirmou a Sejusp, em nota.