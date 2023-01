SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anderson Torres preso pela Polícia Federal, o tamanho da crise na Americanas e outras notícias para começar este domingo (15).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Anderson Torres fica preso em unidade da PM e deve depor na semana que vem. Ex-ministro e ex-secretário da Segurança do DF passou por audiência de custódia na tarde deste sábado.

Relatório do DF alertou secretário para invasão e atos violentos 2 dias antes de ataque.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Procura por vândalos após ataques golpistas abre debate sobre denuncismo. Identificação de envolvidos nos atos em Brasília traz discussão sobre punição e cultura da desconfiança.

Comparar ataques em Brasília a Capitólio oculta dedo de militares, diz antropólogo.

COTIDIANO

Mulher do ministro do STF Luis Roberto Barroso morre em Brasília. Tereza Cristina Barroso teve complicações decorrentes de um câncer na cabeça do fêmur.

MERCADO

Americanas tem dívida de R$ 40 bilhões? Entenda os indicadores e a situação financeira da rede. Em pedido de proteção à Justiça, varejista usa valor que equivale a rombo contábil mais a dívida bruta.

VIVER

Epidemia de drogas Z, para insônia, gera dependência e sonambulismo. Brasil vive explosão de vendas de medicamento diante de facilidade de acesso e resistência a mudança de hábitos.

EDUCAÇÃO

MEC mantém trava a novos cursos de medicina em meio a pressão de empresas. Governo Lula revogou portaria do fim do governo Bolsonaro que previa chamamentos que poderiam favorecer grandes grupos.

MERCADO

Quem é Bernard Arnault, imperador francês do luxo e dono da maior fortuna do planeta. Empresário superou Elon Musk e agora lidera o ranking de bilionários da Forbes com patrimônio de US$ 184 bilhões.

ILUSTRADA

Brasileiro diz ser dono de quadro de Van Gogh no exterior que vale R$ 25 mi. Gustavo Soler briga na Justiça pela propriedade de 'A Leitora de Romances', exposta agora em museu de Detroit.

CAMPEONATO PAULISTA

Santos põe coroa de Pelé em trono em primeiro jogo após morte do Rei. Clube alvinegro homenageia craque em sua estreia no Campeonato Paulista.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 42 mi na quarta (18). Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2555.

CELEBRIDADES

Shakira lança música com indiretas para Piqué. Cantora colombiana alfinetou o ex-marido e a suposta nova namorada.