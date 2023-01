O primeiro domingo de ensaios técnicos do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro terá a tradicional Império Serrano e a irreverente Paraíso do Tuiuti no sambódromo carioca. A entrada nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí nos dias de ensaios técnicos é gratuita, e o público também pode levar comida e bebida que desejar consumir.

Os ensaios técnicos terão transmissão ao vivo no YouTube da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), com apresentação do carnavalesco Milton Cunha, uma das personalidades do carnaval carioca.

A Império Serrano inicia o ensaio na Marquês às 20h30, mas os portões do sambódromo serão abertos ao público às 17h. O enredo da escola de Madureira fará uma homenagem ao sambista Arlindo Cruz, que sofreu acidente vascular cerebral em março de 2017 e, desde então, enfrenta sequelas motoras e na fala.

O enredo parte de um dos grandes sucessos de Arlindo Cruz, a música Meu Lugar, que declara seu amor por Madureira, bairro onde Império Serrano e Portela nasceram.

Depois da verde e branca, a Paraíso do Tuiuti entra no sambódromo às 22h. A escola vai contar a curiosa chegada dos búfalos à Ilha de Marajó, sua relação com o comércio de especiarias e o espaço de destaque que esses animais passaram a ocupar na cultura local.

Para que o público consiga sair dos ensaios técnicos, a companhia MetrôRio estendeu seu horário de funcionamento até a meia-noite para embarque nas estações Central do Brasil e Praça Onze.

Os próximos ensaios técnicos serão: Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca, no dia 22 de janeiro; Mocidade e Mangueira, 29 de janeiro; Salgueiro e Portela, 5 de fevereiro; Vila Isabel e Viradouro, 11 de fevereiro; e Beija-Flor e Grande Rio, em 12 de fevereiro.

A Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, também iniciou seus ensaios técnicos para o carnaval de 2023, e levou as escolas Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo e Estácio de Sá ao sambódromo na noite de ontem (14).

Carnaval 2023 | Ensaios Técnicos | Escolas de samba | Geral | Rio de Janeiro | Sapucaí