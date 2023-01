SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três amigos ficaram por 48 horas em um bar em Belo Horizonte -ao final, eles quebraram o recorde anterior de permanência no estabelecimento, que era de 24 horas.

O desafio foi em um bar no bairro do Savassi. O grupo chegou às 16h do dia 12 de janeiro e saiu após as 16h do dia 14.

Amigos e familiares passaram pelo local, assinaram uma lista de presença e chegaram a pagar bebida. No período em que permaneceram no bar, eles consumiram todo o cardápio. Também passaram o tempo com jogo de xadrez, ginástica, yoga, música e até oficina para aprender a fazer bichos de balão.

A reta final teve contagem regressiva e aplausos de quem acompanhava o trio de amigos. Um fim muito árduo, muito difícil, vários amigos pelo caminho.", disse Diogo Neiss, em vídeo postado nas redes sociais.