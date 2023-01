SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro com placa do Paraguai atravessou a parede da garagem, caiu sobre o tapume de uma obra e despencou na rua 55 na tarde desta segunda-feira (16), no centro de Balneário Camboriú (SC). Uma mulher ficou ferida e está em estado grave.

Três mulheres e uma criança estavam no local da queda, segundo a prefeitura. O carro e o tapume da obra atingiram uma mulher, que foi levada de helicóptero ao Hospital Municipal Ruth Cardoso.

À reportagem, a prefeitura disse que os agentes de trânsito que estavam no local do acidente acionaram os órgãos competentes, como SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e a Defesa Civil para a ocorrência.

O condutor do veículo não estava mais no local quando os agentes se aproximaram do carro.

"Pelo que foi relatado, ele não é proprietário do veículo, e estava apenas manobrando o carro no momento do acidente. Uma equipe da Defesa Civil já foi encaminhada ao local para avaliar os danos do prédio."

A reportagem tenta contato com a Polícia Militar.