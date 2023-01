SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um enxame de abelhas se agrupou na manhã desta terça-feira (17) em uma das asas de um avião da Latam que partiria do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. O voo foi cancelado e o avião encaminhado para manutenção. Os passageiros foram remanejados.

O voo LA3901 deveria deixar o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, às 10h30 e sua chegada estava programada para as 11h05 do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Porém, um grupo grande de abelhas se acumulou sobre uma das asas da aeronave, o que provocou o cancelamento.

Em nota, a Latam Airlines Brasil confirmou que o voo foi cancelado "devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave, ocasionado por um enxame de abelhas na asa da mesma".

Segundo a companhia, os passageiros foram reacomodados em outros voos da empresa, com decolagens previstas ainda nesta terça.

Procurada, a Infraero declarou que todos os procedimentos foram adotados para isolar a área e garantir o desembarque com segurança dos passageiros e tripulantes. "A ocorrência não interferiu nas operações do aeroporto e não ocasionou atrasos em voos", informou em nota.