SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz em um ônibus na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na linha 862, entre Rio das Pedras e o Barra Shopping, na tarde desta segunda-feira (17).

Segundo a TV Globo, uma estudante do curso de técnico em enfermagem, Gerlane Macedo dos Santos, ajudou Camila Santos a parir. O pai da criança também estava presente no momento, mas passou mal e desmaiou. Imagens do nascimento de Miguel circulam as redes sociais.

"A bolsa estourou e não deu tempo de chegar à unidade. Quando ela começou a sentir dor, eu vi que tinha que colocar em prática o curso que estou fazendo para o 'Miguelzinho' poder vir ao mundo" disse Gerlane Macedo dos Santos, afirmando ainda que esse foi o primeiro parto que ela participou.

O ônibus chegou a desviar da rota para chegar até uma unidade de saúde próxima, a CER Barra. No entanto, a criança já tinha nascido quando o motorista chegou ao local, informou a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) do Rio de Janeiro à reportagem.

Ao RJ1, o pai, Wagner Sarmento, disse que ficou muito angustiado com a situação. "Entramos no ônibus e ela já começou a sentir a contração mais forte ainda. Eu já comecei a ficar agoniado, comecei a gritar no ônibus e caí logo para trás. Não aguentei."

Miguel nasceu com 3,40 kg. A família foi encaminhada para a Maternidade Leila Diniz e todos os três passam bem.

Após o episódio, os pais de Miguel convidou Gerlane para ser a madrinha da criança. "Eu estava nervosa, passando mal, se não fosse ela eu não sei o que aconteceria", disse Camila à TV.