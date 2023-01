SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preso nesta terça (17) pela Polícia Civil de Mato Grosso, Alan Diego dos Santos publicou vídeos em suas redes sociais de atos com a presença de José Acácio Serere Xavante e de audiência pública para questionar o resultado das eleições.

No dia 24 de novembro, Santos postou imagens das primeiras manifestações em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília.

Seis dias depois, no dia 30, ele publicou vídeo de dentro do Senado, durante sessão da CTFC (Comissão de Fiscalização e Controle) do Senado que debatia "indícios de anomalia no processo eleitoral de 2022".

Já no dia 2 de dezembro, Santos compartilhou vídeos de manifestações golpistas no Aeroporto de Brasília. O local foi o mesmo onde haveria a tentativa de explosão de uma bomba, na véspera do Natal.

As imagens mostram em destaque um grupo de indígenas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comandadas por Serere Xavante.

Santos também esteve no local do primeiro discurso de Bolsonaro após a derrota para Lula nas urnas. O ex-presidente ficou 37 dias sem se manifestar publicamente após perder as eleições.

QUEM SÃO OS 3 RÉUS SUSPEITOS DA BOMBA NO DF

- George Washington de Oliveira Souza

- Alan Diego dos Santos

- Wellington Macedo de Souza

Em decisão, o juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal, afirma que a denúncia do Ministério Público preenche os requisitos para abrir uma ação penal contra o trio.

A decisão foi publicada no dia 10, mas só se tornou pública após o magistrado levantar o sigilo do processo na sexta-feira (13).

George Washington de Oliveira Souza foi preso logo após a descoberta do artefato. Ele confessou o plano, disse que gastou R$ 170 mil com armas para um possível atentado e acusou Alan Diego dos Santos de ser parceiro na tentativa do crime.

Wellington Macedo de Souza teria posto o artefato no caminhão com querosene nas proximidades do aeroporto.

Alan Diego dos Santos teria auxiliado na preparação do artefato explosivo.