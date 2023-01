RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento não há informações sobre feridos ou mortos.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 13h46 através do quartel da Ilha do Governador e depois acionou mais oito quartéis para dar conta do fogo, que teria começado por volta das 13h30.

Na redes sociais, moradores publicaram imagens da fumaça vista de diversos bairros da cidade e até de Duque de Caxias, município da região metropolitana. A Folha de S.Paulo tentou contato com a assessoria de imprensa do Galeão, mas ainda não teve resposta até a publicação deste texto.