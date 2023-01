SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três homens foram presos nas últimas 24 horas por ligação com o desaparecimento de oito pessoas da mesma família, no Distrito Federal. A primeira vítima registrada pela polícia foi a cabeleireira Elizamar da Silva, 39, vista pela última vez na quinta-feira (12). Ela teria ido até a casa dos sogros buscar o marido, Thiago Belchior, 30, mas sumiu após a visita, acompanhada apenas dos três filhos, um menino de 7 anos e um casal de gêmeos de 6.

A família da mulher afirma que o companheiro de Elizamar disse que ela foi embora após uma discussão entre os dois. A versão teve uma reviravolta um dia depois, quando um carro semelhante ao dela foi encontrado carbonizado em Cristalina (GO), com quatro corpos dentro. Após a descoberta, os sogros, o marido e a cunhada da cabeleireira também não responderam mais aos contatos, e foram registrados como desaparecidos no domingo (15).

A motivação e autoria do crime permaneceu um mistério por alguns dias, até que nesta terça-feira (17) dois homens foram presos por ligação com o caso. Os suspeitos, de 56 e 49 anos, são investigados por extorsão qualificada para homicídio e associação criminosa, mas, até o momento, as identidades das vítimas carbonizadas não foi oficialmente confirmada.

SUPOSTOS MANDANTES

Um dos suspeitos presos no Distrito Federal afirmou que Thiago e seu pai, Marcos Antônio, foram mandantes do crime.

Ele alegou que receberia o valor de R$ 100 mil pela execução de Elizamar, seus filhos, sua sogra e sua cunhada.

Em depoimento à polícia, obtido pela Record TV, o homem diz que estrangulou as vítimas com o cinto de segurança, antes de atear fogo aos carros.

Indo contra as informações do DF, a Polícia Civil de Goiás disse duvidar de que pai e filho sejam os mandantes do crimeÀ rádio CBN, a corporação afirmou que os dois "não teriam motivos" para encomendar as mortes.

FUGA COM AMANTE X ENTERRO EM FAZENDA

Além dos oito membros da mesma família, mais duas mulheres estão na lista de desaparecidos.

Na versão divulgada pela Polícia Civil do DF, elas seriam uma amante de Marcos e a filha dela.

Para os policiais de Goiás, que não tratam a desaparecida como amante, elas também foram assassinadas.

Marcos, Thiago e as duas estariam enterrados em uma fazenda em Planaltina de Goiás, no entorno da capital federal.

Um outro suspeito teria se oferecido para apontar o local do enterro.

A identidade das duas mulheres de fora da família não foi divulgada.

VÍTIMAS PASSARAM POR CATIVEIRO

Ainda segundo a Polícia Civil, Renata e Gabriela Belchior, sogra e cunhada de Elizamar, ficaram em um cativeiro no DF.

Do local, elas teriam sido levadas até Unaí (MG), onde um carro incendiado foi encontrado no sábado (14), com dois corpos.

Um homem de 34 anos, vigia do cárcere, foi o terceiro preso por ligação com o caso, sendo encontrado em Planaltina (DF) na manhã desta quarta-feira (18).

Em nota divulgada nesta quarta (18), os policiais do 6º DP do Distrito Federal, em Paranoá, confirmaram apenas que os carros em que as vítimas foram encontradas realmente pertenciam a duas das pessoas desaparecidas.

Apesar de apontar Marcos e Thiago como principais suspeitos de arquitetar as mortes, o delegado-chefe Ricardo Viana destacou em uma coletiva na noite desta terça (17) que a equipe segue apurando os detalhes apresentados pelos suspeitos.

"As investigações continuam com o intuito de verificar a versão apresentada, isto é, se Marcos e Thiago estão vivos e se realmente foram coautores do hediondo crime", afirmou o delegado.

Os três homens presos por ligação com o caso ,sendo encaminhados à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) para posterior audiência de custódia. A ocorrência está sendo apurada pelas polícias civis do Distrito Federal, de Goiás e de Minas.