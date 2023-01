SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 480 mortes e 15.922 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (19). Com isso, desde o início da pandemia, o país somou 696.148 vidas perdidas e 36.713.006 casos da doença.

O número expressivo de óbitos por Covid-19 se deve ao fato de o estado de São Paulo ter ficado 11 dias sem divulgar essa informação; a Secretaria da Saúde alegou problemas com o sistema do Ministério da Saúde.

A média móvel de óbitos agora é de 128 por dia, queda de 3% em relação ao dado de duas semanas atrás. A média de casos é de 15.762, queda de 23% se comparada ao mesmo período.

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina não registraram mortes pela doença nas últimas 24 horas.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Ao todo, 182.593.872 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, são 172.854.767 pessoas com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 85% da população com a primeira dose e 80,46% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 108.109.512 pessoas já tomaram a terceira dose, e 39.987.842, a quarta.

Em relação às crianças, foram aplicadas 15.890.503 primeiras doses (60,14%) na faixa etária de 3 a 11 anos e 11.065.982 segundas doses (41,88%).

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.