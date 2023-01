SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de quase dois anos turistas e brasileiros poderão curtir a maior festa popular do planeta: o Carnaval 2023. Cancelado devido à pandemia da covid-19, o evento que reúne multidões nas mais diversas capitais do Brasil voltou.

Faltando pouco mais de um mês para a folia momesca, Splash separou tudo o que você precisa saber para curtir o Carnaval de Salvador, um dos destinos mais procurados para a folia.

INFORMAÇÕES GERAIS

Conforme divulgado pela prefeitura de Salvador, a festa está prevista para acontecer de 15 a 21 de fevereiro com a abertura oficial sob o comando da cantora Ivete Sangalo, que vai arrastar o trio Pipoca - o circuito oficial ainda não foi informado, e lançou sua aposta para o Carnaval: "Tudo Cria de Ivete", durante participação no Festival Virada Salvador.

O prefeito Bruno Reis também confirmou a realização do pré-Carnaval Fuzuê e Furdunço, nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente, sábado e domingo.

Ambos acontecem à tarde e reúnem uma multidão de foliões fantasiados no circuito Barra/Ondina. As atrações ainda não foram divulgadas.

No dia 14 de fevereiro, um dia antes da abertura oficial do Carnaval, o cantor Léo Santana promove o "Pipoco" e arrasta um trio sem cordas para o folião pipoca pelas ruas da Barra.

CIRCUITO DODÔ - BARRA/ONDINA

Um dos tradicionais circuitos da folia localizado em um dos cartões postais de Salvador, o Farol da Barra, atrai blocos e camarotes com atrações que vão do axé ao cenário eletrônico. A seguir, confira a programação completa.

*

CAMAROTE BRAHMA

Localizado no Clube Espanhol, em frente ao Morro do Gato, possui serviço all inclusive, espaço de beleza e customização de abadás. Os ingressos variam entre R$ 790 (único dia feminino) a R$ 5.652,50 (todos os dias).

Quinta (16/02) -Tuca Fernandes, Pedro Sampaio e Léo Santana

Sexta (17/02) - Durval Lellys e Menos é Mais

Sábado (18/02) - Cláudia Leitte e Dan Valente

Domingo (19/02) - Timbalada, Atitude 67 e Zé Vaqueiro

Segunda (20/02) - Harmonia e Nattan

Terça (21/02) - Bell Marques

CAMAROTE VILLA

Com serviço all inclusive, os foliões poderão desfrutar espaço beauty, SPA e customização de abadás. Os ingressos variam entre R$ 1.240 (único dia feminino) a R$ 5.652,50 (todos os dias).

Quinta (16/02) - Xand Avião e Pedro Sampaio

Sexta (17/02) - Jorge e Mateus e Mari Fernandez

Sábado (18/02) - Leo Santana e Alok

Domingo (19/02) - Zé Vaqueiro e Simone

Segunda (20/02) - Nattan e João Gomes

Terça (21/02) - Gusttavo Lima e Dennis DJ

CAMAROTE CLUB

Localizado no Clube Espanhol, em frente ao Morro do Gato, possui serviço all inclusive, com buffet do restaurante Pereira e espaço beleza com customização de abadás, maquiagem, massagem e salão de beleza. Os ingressos variam entre R$ 750 (único dia feminino) a R$ 5.200 (todos os dias).

Quinta (16/02) - Vitor Fernandes, Nattan e João Gomes

Sexta (17/02) - Wesley Safadão e Parangolé

Sábado (18/02) - Harmonia do Samba e Timbalada

Domingo (19/02) - Matheus e Kauan e Tarcísio do Acordeon

Segunda (20/02) - Bell Marques e Alexandre Peixe

Terça (21/02) - Léo Santana, Eva e Rafa e Pipo

CAMAROTE HARÉM

Localizado no Cerimonial Martinez, na Avenida Oceânica, conta com serviço all inclusive e open vibes. Os ingressos variam entre R$ 619,90 (único dia) a R$ 679,90.

Quinta (16/02) - Alinne Rosa e Parangolé

Sexta (17/02) - Xanddy Harmonia e Attooxxá

Sábado (18/02) - Carlinhos Brown e Jau

Domingo (19/02) - Psirico e Bailinho de Quinta

Segunda (20/02) - É o Tchan e Filhos de Jorge

Terça (21/02) - Babado Novo

CAMAROTE PLANETA BAND

Localizado no antigo hotel Othon, conta com dois serviços: open bar e all inclusive. O folião que optar pelo Open Bar vai desfrutar de um espaço para salão de beleza e bem-estar, além de customização de abadás. Os ingressos variam entre R$ 410 (único dia) a R$ 2.482 (todos os dias).

Quem escolher o all inclusive desfrutará de serviços como o boteco do Planeta, salão de beleza, longe e customização. Os ingressos variam entre R$ 550 (único dia) a R$ 3.330 (todos os dias).

Quinta (16/02) - Harmonia e Lincoln

Sexta (17/02) - Psirico e É o Tchan

Sábado (18/02) - Parangolé e Filhos de Jorge

Domingo (19/02) - Luiz Caldas e Jau

Segunda (20/02) - Silva e Àtoxxá

Terça (21/02) - Timbalada e Escandurras

CAMAROTE SALVADOR

Localizado na Praça Luiz Antônio Sande Oliveira, em Ondina, dispõe do serviço all inclusive, dois palcos sendo o Praia e o Club, além de espaço para customização de abadás, espaço gourmet, lounges, restaurantes e bares. Os ingressos variam entre R$ 1.890 (único dia feminino) a R$ 13.200 (todos os dias).

Quinta (16/02) - Palco Praia: Jorge e Mateus e Alexandre Peixe.

Salvador Club: Vintage Culture, Lari Gadotti, AJ Perez, Doozie, Chico Levita, Flavio Castro e Jessica Brankka

Sexta (17/02) - Palco Praia: Léo Santana, Timbalada e Scazuzo

Salvador Club: Alok, Jack-E, Antônio Oliva, AJ Perez, Breno Rocha, Malifoo, Rooftime e Santti

Sábado (18/02) - Palco Praia: Xanddy Harmonia e Danniel Vieira

Salvador Club: Cat Dealers, Diplo, Michael Malih, AJ Perez, Fábio Serra, Jopin e Watzgood

Domingo (19/02) - Palco Praia: Bell Marques, DH8 e Negra Cor

Salvador Club: Steve Aoki, Carola, Abigail, AJ Perez, JP Castro, Rafa Gouveia e Wori

Segunda (20/02) - Palco Praia: Pedro Sampaio, Thiaguinho e Guga Meyra

Salvador Club: Black Coffee, AJ Perez, Aline Rocha, Curol, Enrico e Carmo, Marina Diniz, SandeVille, Sarah Stenzel

Terça (21/02) - Palco Praia: Banda Eva, Dennis, Pedro Chamusca e DDP

Salvador Club: Chemical Surf, Meduza, AJ Perez, Antunz, Lucas Borchardt, Maz e Thiago Mansur

CONFIRA A LISTA DOS PRINCIPAIS BLOCOS QUE DESFILAM NO CIRCUITO

Bloco Coruja - Sob o comando de Ivete Sangalo, o trio está previsto para sair sábado (18) e segunda (20). Os abadás custam R$ 1.100.

Bloco Camaleão - Com Bell Marques comandando o trio, os desfiles acontecem domingo (19), segunda (20) e terça (21). Os abadás custam entre R$ 1.190 a R$ 1.1490.

Bloco Me Abraça - Durval Lelys comanda o trio domingo (19) e segunda (20). Os abadás custam entre R$ 780 a R$ 1.480.

Bloco Embaixador - Estreando seu primeiro ano no circuito, o bloco tem o comando de Gusttavo Lima na segunda (20). O abadá custa R$ 1.000 + taxas.

Bloco Vumbora - Com Bell Marques, vai desfilar sexta (17) e sábado (18). Os abadás custam entre R$ 850 a R$ 1.840.

Bloco Largadinho - Sob o comando de Claudia Leitte, o trio está previsto para desfilar domingo (19) e terça (21). Os abadás custam R$ 650 a R$ 1.250 (todos os dias).

Bloco Nana - Com Léo Santana, o desfile acontece sexta (17) e sábado (18). Os abadás custam R$ 340 a R$ 720.

Bloco Crocodilo - Daniela Mercury comanda o trio domingo (19) e segunda (20). Os abadás variam entre R$ 560 a R$ 1.200.

Bloco Timbalada - Sob o comando da Timbalada e Carlinhos Brown, o desfile acontece sábado (18) e domingo (19). O preço do abadá varia entre R$ 500 a R$ 1.000.

Bloco Afoxé Filhos de Gandhy - Tradicional desfile da banda Filhos de Gandhy, acontece segunda (20). O abadá custa R$ 700.

CIRCUITO OSMAR - CAMPO GRANDE

O Circuito Osmar, chamado também de Circuito Campo Grande, é o mais tradicional do Carnaval. Começa na Praça Campo Grande, passa pela Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, com o encerramento no começo da Avenida Carlos Gomes. Confira os desfiles já confirmados.

Filhos de Gandhy - domingo e terça-feira. R$ 700.

Bloco Corrente do Samba - quinta-feira sob o comando da banda Samba Trator. R$ 100 a R$ 160.

Bloco Reduto do Samba - sexta-feira (x) com Xande de Pilares. R$ 200 + taxas.

As Kuviteiras - sábado com Lá Fúria e segunda com Oh Polêmico. R$ 270 + taxas.

Bloco Ilê Aiyê confirmou seu desfile para sexta-feira e terá como tema uma homenagem ao angolano Agostinho Neto, que em setembro de 2022 completaria 100 anos. Ele foi o primeiro presidente da República de Angola. Informações sobre ingressos ainda não foram divulgadas.

CIRCUITO BATATINHA - PELOURINHO

Localizada no Pelourinho, o Carnaval no circuito acontece à moda antiga, com bailes de máscaras, bandas de fanfarras e outras manifestações culturais. A programação oficial ainda não foi divulgada.