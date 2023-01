SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de militares em atos golpistas, a recuperação judicial da Americanas, os protestos no Peru e outras notícias para começar esta sexta-feira (20)

FORÇAS ARMADAS

Militares que trabalhavam na Presidência foram a atos golpistas em frente a quartel. Dossiê aponta que integrantes das Forças foram a QG; OUTRO LADO: militares negam apoio a movimentos antidemocráticos.

FORÇAS ARMADAS

Lula confirma encontro com comandantes militares após ataques golpistas e desconfianças. Presidente vai se reunir com chefes das Forças Armadas para discutir projetos de defesa.

JUSTIÇA

Ex-número 2 da Segurança no DF diz que Torres viajou sem deixar diretrizes para interino. Fernando de Sousa Oliveira disse não ter sido apresentado a comandantes das forças policiais e a Ibaneis Rocha.

GOVERNO BOLSONARO

Corregedor do TSE torna Bolsonaro investigado em mais uma ação. Processo pode levar ex-presidente à inelegibilidade por abuso de poder nas eleições de 2022.

GOVERNO LULA

Parlamentares do PL de Bolsonaro ensaiam adesão a Lula, dizem governistas. Há tradição de esvaziamento da oposição e engorda governista em início de gestão.

MERCADO FINANCEIRO

Americanas entra em recuperação judicial com dívidas de R$ 43 bilhões. Justiça aceita pedido, feito nesta quinta; varejista anunciou há oito dias "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões.

CULTURA

Morre David Crosby, guitarrista e nome influente do folk rock dos anos 1960. Artista foi um dos fundadores do The Byrds, resposta americana aos Beatles, e do supergrupo Crosby, Stills & Nash.

AMÉRICA LATINA

Atos tentam consolidar 'tomada de Lima', e número de mortos passa de 50 no Peru. Dina diz que situação está controlada e vandalismo não ficará impune; confusão em Arequipa mata homem de 30 anos.

COTIDIANO

Armados, ladrões invadem shopping de SP e roubam R$ 1 milhão em celulares. Segundo a polícia, entre 100 e 120 aparelhos, a maioria iPhone de última geração, foram levados.

COTIDIANO

Disputa entre PCC e grupo local por 'gatonet' faz mortes dispararem na zona sul de SP. Homicídios no Campo Limpo cresceram 46% de janeiro a novembro, enquanto índices na capital paulista caíram em relação a 2021.

COTIDIANO

Aluna de medicina da USP usou dinheiro de formatura para pagar aluguel e iPad, diz delegada. Alicia confessou, em depoimento, que pediu transferência dos valores porque achou que a reserva era mal administrada.

EXTERIOR

Londres testa tinta antipipi para 'se vingar' de boêmios que fazem xixi na rua. Substância aplicada em paredes do Soho repele urina e faz com que ela respingue em quem descumpre regras.

TELEVISÃO

Rafa Kalimann, ao contrário de Jade Picon, não pode atuar em novela. Enquanto protagonista de 'Travessia' obteve licença especial, influenciadora passou por problemas no mesmo processo.

COMIDA

Picanha fica em 2º lugar em lista dos 100 melhores pratos do mundo. Ranking organizado pelo site TasteAtlas também tem outras três receitas típicas do Brasil.

TURISMO

Mendoza, capital do vinho malbec, aposta agora em brancos e rosés. Região argentina abre neste mês temporada de colheita, uma das melhores para visitar vinícolas.