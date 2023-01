SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (20) na cidade de Dourados também cumpre mais três mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul em processo que investiga as manifestações e bloqueios em rodovias ocorridos naquela região em novembro de 2022.

No dia 18 daquele mês, manifestantes bolsonaristas incendiaram um carro durante bloqueio da rodovia BR-163. O grupo ateou fogo em uma barricada de pneus no momento em que o automóvel passava pelo local. O motorista conseguiu sair do veículo em chamas sem ferimentos. O carro, um Fiat Uno, foi destruído pelo incêndio.

Eles utilizaram máscaras e veículos sem placas retiradas propositalmente, segundo a corporação.

MANIFESTANTES REAGIRAM À DECISÃO DO STF

A manifestação fez parte da retomada dos bloqueios em rodovias federais depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio das contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos no início de novembro.

A operação desta sexta recebeu o nome de Unlock 2, dando sequência à força-tarefa do dia 20 de novembro que resultou na apreensão do veículo e de materiais que teriam sido utilizados no ato criminoso. Na ocasião, o motorista que transportou os pneus até o local do incêndio também foi preso.

A ação desencadeada hoje tem por objeto o aprofundamento das investigações, em especial a identificação dos demais envolvidos, inclusive organizadores e financiadores.

O grupo de pessoas investigadas deverão responder pelos crimes de: incitação ao crime; associação criminosa; desobediência; e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.