SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tumulto no metrô no Rio de Janeiro deixou vários feridos na manhã desta sexta-feira (20). A confusão ocorreu na Estação Estácio, por volta das 8h20, quando centenas de passageiros aguardavam o trem.

A estação é subterrânea, onde passam duas linhas diferente do metrô, em níveis diferentes. Devido à grande quantidade de pessoas, algumas tentaram retornar pelas escadas rolantes, fazendo com que umas caíssem sobre as outras.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a três pessoas feridas. Já a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) disse que 21 pessoas ficaram feridas (veja abaixo).

A operadora de telemarketing Cintia Regina, 40, estava a caminho do trabalho e viu que a situação estava descontrolada na estação quando estava mudando de linha do trem. À reportagem, ela contou que antes mesmo de chegar à estação Estácio teve que aguardar três trens para finalmente embarcar. "Quando cheguei para fazer a integração é que desceu aquele tumulto", disse ela.

"Quando eu estava para subir a escada rolante, começou uma correria, com todo mundo descendo, indo no contra fluxo. Parecia uma onda de tanta gente, uma avalanche. Foi aquele desespero porque ninguém sabia o que estava acontecendo", relata. "Tinham pessoas caindo uma por cima da outra, um pisoteando o outro, foi horrível a cena. Fiquei me tremendo toda, muito abalada."

Cintia disse que se posicionou próximo a uma parede aguardando a situação acalmar. "Quando já estava dando para subir de novo, a escada já estava desligada. Subimos normalmente e quando cheguei lá em cima, onde fazemos a baldeação, eu vi várias pessoas feridas." Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação dos passageiros após a confusão.

Apesar da situação, o metrô continuou funcionamento normalmente. "Inclusive, na saída, eu fui ver se eles tinham algum comprovante de horário para disponibilizar para a empresa [para explicar o atraso] e aí eles negaram, dizendo que não estava liberado porque o metrô não parou e não teve atrasos", afirmou Cintia.

Uma outra passageira, que não quis se identificar, contou que já estava na plataforma no momento da confusão. Ela embarcou na estação Pavuna e disse que foi pega de "surpresa" com a lotação na Estácio. "Começou uma correria que nem sabia do que se tratava. Não tinha para onde ir e as pessoas quase caíram nos trilhos. Estava muito cheio. Tinha idosos chorando desesperados", disse ela.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que socorreu três vítimas com leves escoriações para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

O MetrôRio informou que, apesar de ter divulgado mais cedo que havia falha no sistema, o local foi "minuciosamente inspecionado" e nenhum erro foi constatado.

"Até o momento, a informação é de que passageiros tentaram usar a escada rolante de subida para descer, o que provocou tumulto e quedas. A equipe da concessionária, assim como o Corpo de Bombeiros e o Samu, prestaram todo o atendimento e suporte aos clientes", diz comunicado.

DOIS SEGUEM INTERNADOS

Das 21 pessoas que ficaram feridas, apenas duas permanecem internadas, segundo a SMS.

No Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, das sete vítimas que deram entrada na unidade, seis foram liberadas e uma permanece internada com quadro de saúde estável.

No Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, das nove pessoas que deram entrada, oito foram liberadas e uma ainda permanece internada e têm quadro de saúde estável.

Uma vítima deu entrada no CER Centro, foi atendida e liberada.

Já no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, as quatro vítimas que deram entrada na unidade foram atendidas e liberadas.