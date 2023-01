SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Bia Ferreira será a representante do Brasil no festival online Tiny Desk Meets GlobalFEST 2023, projeto que apresenta performances em vídeo de novos talentos de todo o mundo.

O show de Bia vai ao ar na próxima quarta (25), às 22h25, no YouTube da NPR Music, responsável pelo Tiny Desk, iniciativa que convida artistas consagrados para gravarem shows intimistas.

O festival em que a brasileira vai cantar é resultado da união do Tiny Desk com a plataforma globalFEST. Esta será a terceira edição do projeto, que ocorrerá de terça (24) a quinta (26). Cinco vezes vencedora do Grammy, Angélique Kidjo será a mestre de cerimônias do evento.

A apresentação de Bia Ferreira foi gravada na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo, e contou com a participação de Érica Silva (baixo), Mari Lima (guitarra) e Pé Beat (bateria). "Eu fiquei assustadíssima quando surgiu o convite para fazer o Tiny Desk porque eu achei que fosse trote. E fiquei muito feliz porque a maioria dos artistas que eu admiro mundialmente tocaram no projeto", diz ela.