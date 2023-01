SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo gastará mais de R$ 600 mil com os principais shows do aniversário da capital, no vale do Anhangabaú, na quarta-feira (25). Já foram tornados públicos os cachês dos cantores João Gomes (R$ 450 mil) e Vitor Kley (R$ 40 mil) e da apresentação conjunta da banda Fresno com o cantor Thedy Corrêa (R$ 120 mil).

A programação terá ainda Almir Sater, Belo e Baile da Dona Onete -no qual a cantora receberá Gaby Amarantos e Aqno. Os custos com essas atrações ainda não saíram no Diário Oficial, mas a prefeitura informou via assessoria que as publicações ocorrerão nos próximos dias.

A Elemess, empresa que gerencia a carreira da Fresno, diz que o cachê de R$ 120 mil cobrirá, além da participação de Corrêa, todas as despesas de transporte, hospedagem e produção referentes ao show. A prefeitura também afirma que os valores incluem os custos com logística dos artistas contratados.