SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da semana de aniversário da cidade de São Paulo será de calor e chuvas, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O primeiro dia útil, segunda-feira (23), também deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva, mas com o acréscimo de trovoadas. Os termômetros devem variar entre 24°C e 31°C. A previsão é a mesma para terça-feira (24).

Na quarta-feira (25), aniversário da cidade, o sol, encoberto por nuvens, não deve participar da festa. São esperadas pancadas de chuva isoladas, principalmente durante a tarde. Máxima prevista de 31°C e mínima de 23°C.

Desde o início do verão, no último mês de dezembro, fortes chuvas assolam não só a capital, mas todo o estado paulista.

As chamadas chuvas de verão são ocasionadas por uma combinação de calor e umidade acumulados durante as horas mais quentes do dia, formando nuvens carregadas que causam fortes pancadas durante a tarde e a noite.

Na última quinta-feira (19), um temporal que atingiu Campinas, no interior do estado, deixou rastro de destruição na cidade, com pontes destruídas ou interditadas, quedas de árvores, alagamentos e dezenas de famílias desalojadas. Duas pessoas morreram na região.

Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o início desta semana será de calor intenso na cidade campineira, com maior possibilidade de chuvas entre este domingo e terça-feira.

O último dia do fim de semana deve ter termômetros oscilando entre 19°C e 31°C. A possibilidade de chuva, segundo a previsão, é de 90%, a mesma de segunda-feira, dia em que a máxima, afirma o INPE, fica em 30°C.

A terça-feira deve ser menos quente. Mínima prevista de 20°C e máxima de 28°C. Também há menor possibilidade de chuva, 60%, tendência também para quarta-feira, quando há apenas 5%, e os termômetros não devem passar de 30°C.

Outra cidade paulista atingida pelas fortes chuvas da última semana, Indaiatuba seguirá, segundo a previsão, roteiro similar ao de Campinas: muito calor e possibilidade de chuva reduzindo até quarta-feira.

Para este domingo, a máxima prevista é de 32°C, já a mínima de 19°C. A possibilidade de chuva é de 90%.

Na segunda-feira, os termômetros devem oscilar entre 21°C e 30°C, também com alta possibilidade de pancadas no fim da tarde.

Terça-feira terá, diz o INPE, máxima de 29°C e mínima de 20°C. As chances de chover também são de 90%. Já na quarta-feira, há apenas 5%, e a máxima não deve ultrapassar os 30°C.