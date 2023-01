SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de 10 meses morreu após cair de um caminhão em movimento e ser atropelado na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região Metropolitana de Curitiba. A mãe da criança também caiu do veículo, mas teve apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (20). A criança morreu no local. Ele faria 11 meses ontem, e foi sepultado ainda no sábado (21), no cemitério municipal de Rio Branco do Sul.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a mãe retirou a criança do bebê conforto e, ao passar por uma curva, a porta do caminhão abriu, fazendo com que os dois fossem jogados para fora do veículo.

O pai do bebê, que dirigia o caminhão, não ficou ferido. Aos policiais, ele disse que "não visualizou se outro veículo o atropelou", mas como não foram encontrados vestígios biológicos no veículo em que estavam, é possível que outro carro que seguia no mesmo sentido da rodovia tenha atropelado a criança. Este segundo automóvel, porém, não foi localizado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná que informou que está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer os fatos. "Oitivas serão realizadas nos próximos dias", diz a nota.