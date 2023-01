SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF diz ter encontrado mandante do assassinato de Bruno e Dom, morre mulher yanomami em condições severas de desnutrição, empresa diz que fará formatura de alunos de medicina da USP e outras notícias para começar esta terça-feira 24).

VALE DO JAVARI

PF diz que Colômbia foi o mandante do assassinato de Bruno e Dom. Superintendente afirma que caso está 90% finalizado e há 'indícios veementes' contra suspeito de comandar pesca ilegal no Vale do Javari.

COTIDIANO

Morre mulher yanomami em condições severas de desnutrição, diz liderança local. Presidente de conselho de saúde indígena pediu que imagem deixe de ser divulgada em respeito à tradição no território.

GOVERNO LULA

Lula justifica troca no Exército e diz que Forças Armadas não podem servir a um político

Na Argentina, presidente afirma ainda que Bolsonaro não respeitou a Constituição e se meteu nas Forças Armadas

GOVERNO LULA

Governo Lula faz acenos a PMs após desconfiança com segurança em atos golpistas. Ministério da Justiça adota discurso cauteloso com a PM-DF, enquanto presidente é mais duro contra a corporação.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Suspeito de destruir relógio de dom João 6º no Planalto é preso em Minas. Homem de 30 anos foi filmado quebrando relíquia durante invasão de bolsonaristas na sede do Executivo.

INDÚSTRIA

Em tentativa de conciliação, Josué diz que sindicatos terão mais espaço na Fiesp. Presidente da entidade ignora posse de vice e assembleia que votou por sua destituição.

AMÉRICA LATINA

Moeda comum entre Brasil e Argentina está sendo trabalhada, diz Lula. Presidente afirma que projeto é necessário e será discutido em propostas de comércio exterior.

COTIDIANO

Após desvio, empresa diz que fará festa de formatura de alunos de medicina da USP

Procon avalia que o contrato foi mal elaborado, o que facilitou o desvio dos recursos.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Tatuagem descrita por mulher fez Daniel Alves admitir que houve sexo. Juíza questionou como suposta vítima poderia ter visto desenho se ele permaneceu vestido.

MUNDO

Vaticano investiga orgia em catedral do Reino Unido durante lockdown. Padre que supostamente organizou evento era suspeito de abuso de menores, diz jornal.

CULTURA

Brooke Shields, de 'Lagoa Azul', sexualizada nas telas desde os 11, revela estupro. Em documentário exibido no Festival Sundance, atriz conta como sexo e violência fizeram parte da sua carreira a vida toda.

MÔNICA BERGAMO

Justiça ordena que YouTube preserve mais de 2.000 vídeos da Jovem Pan sob investigação. Decisão atende a pedido do Sleeping Giants Brasil, que acusou emissora de excluir provas.

ILUSTRADA

Quem é o brasileiro que diz ser dono de um Van Gogh avaliado em R$ 26 milhões. Gustavo Soter reivindica na Justiça dos EUA quadro do pintor holandês, disputado por um colecionador do Rio de Janeiro.