SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação cultural desta quarta-feira (25), dia em que São Paulo completa 469 anos, é quase tão longa quanto a própria idade da metrópole -e tem boas opções para quem não quer gastar.

A começar pelas atrações musicais preparadas pela Prefeitura de São Paulo, que incluem shows de João Gomes, Belo, Almir Sater e Dona Onete com Gaby Amarantos no Vale do Anhangabaú -há, também, apresentações em equipamentos como o Centro Cultural São Paulo, com presença de Nando Reis.

Além de música, a seleção com programas gratuitos tem também atividades para fazer em família, exposições, teatro e até um tour guiado para conhecer melhor a história da metrópole.

Confira atividades que acontecem no dia do aniversário de São Paulo e veja como retirar ingressos, quando necessário.

*

NANDO REIS E SEBASTIÃO REIS

O show passa a limpo os 40 anos de carreira do artista na companhia do filho, Sebastião Reis. Ao som de dois violões, o músico canta sucessos como "Os Cegos do Castelo", "Por Onde Andei" e "O Segundo Sol", entre outros. Acontece às 19h.

Centro Cultural São Paulo (Sala Adoniran Barbosa) - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região sudeste, tel. (11) 3397-4002. Grátis com ingressos distribuídos uma hora antes do evento na bilheteria.

MEMÓRIAS DA INDEPENDÊNCIA

O Museu do Ipiranga inaugura no dia 25 a exposição temporária que discute o protagonismo do grito do Ipiranga como marco da Independência, relembrando episódios que contribuíram para a ruptura entre Brasil e Portugal que se passaram em vários pontos do país. "Memórias da Independência" estreia uma nova sala no espaço dedicada a exposições de curta duração. Acontece a partir das 11h.

Museu do Ipiranga - r. dos Patriotas, 20, Vila dos Patriotas, região sul. Grátis na bilheteria do museu. Mais informações: @museudoipiranga

PALA ALÉM DO TREM DAS 11

O Museu da Imigração realiza neste dia 25 atividades gratuitas, entre elas uma série de visitas a espaços que refletem a cultura da imigração de nações como o Líbano, Bolívia, Espanha e Itália. A programação conta ainda com uma visita guiada pela cidade a partir do bairro do Ipiranga e tour pelo Cemitério da Consolação para observar a arte italiana vista no espaço. Acontece a partir das 9h30.

Museu da Imigração - r. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, região leste, tel. (11) 2692-1866. Grátis com retirada de ingresso na bilheteria do espaço. Mais informações: @museudaimigracao

JOHNNY HOOKER

O cantor pernambucano apresenta show com o repertório de seu novo disco, "Orgia". Na apresentação estão, além de canções do álbum, sucessos como "Volta", "Amor Marginal" e "Flutua". Acontece às 15h.

Sesc Itaquera (Palco da Orquestra) - av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera, região leste, tel. (11) 2523-9200. Grátis, não é preciso retirar ingressos com antecedência.

BRENDA LEE E O PALÁCIO DAS PRINCESAS

Musical vencedor do prêmio Bibi Ferreira, "Brenda Lee" cumpre temporada no palco do CCSP e realizará uma sessão extra no aniversário de São Paulo. A montagem narra a história da criação da primeira casa de apoio a pessoas com HIV/Aids do Brasil. O elenco conta com nomes como Verónica Valenttino e Marina Mathey, entre outros. Acontece às 20h. Antes, às 17h, acontece na Praça das Bibliotecas um sarau com artistas interpretando obras de criadores trans.

Centro Cultural São Paulo (Sala Jardel Filho) - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região sudeste, tel. (11) 3397-4002. Grátis com retirada de ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do espaço. Mais informações: @centroculturalsp

UNI-VERSOS

Mostra coletiva traz obras que têm o propósito de abrir diálogo entre a poesia e a imaginação, com novas abordagens de representação do universo que nos cerca. É possível comprar as obras, e o valor arrecadado será revertido para a ONG SP Invisível, que trabalha com moradores e rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Shopping Light - r. Cel. de Toledo Xavier, 23, República, região central, tel. (11) 3154-2299. Grátis.

MUSEU DO FUTEBOL

Além de abrir o espaço expositivo de forma gratuita, com ingressos que podem ser retirados na bilheteria no momento da visita, o museu ainda oferece uma série de programas, como a oficina de slackline com o campeão mundial Alisson Ferreira, uma apresentação de samba-rock com a banda Groove 11 e uma sessão de contação de histórias do grupo Rebrincando. Acontece a partir das 10h.

Museu do Futebol - pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu, região centro-oeste, tel. (11) 3664-3848. Grátis, com retirada na bilheteria do espaço. Mais informações: @museudofutebol

JOVEM GUARDA 40 ANOS

Responsável por alguns dos maiores hits da Jovem Guarda, como "Eu Daria a Minha Vida" e "Eu te Amo Mesmo Assim", cantora Martinha se une ao cantor Ary Sanches para celebrar as jovens tardes de domingo com um show que relembra as quatro décadas de estreia do programa homônimo comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

Casa de Cultura Freguesia do Ó - Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó, região noroeste, tel. (11) 3931-8266. Grátis, não há necessidade de retirar ingressos com antecedência.

AULA-ESPETÁCULO COM ARRIGO BARNABÉ

Um dos principais nomes por trás do movimento Vanguarda Paulista, o músico e compositor Arrigo Barnabé leciona uma aula espetáculo-aberta ao público sobre seu processo de composição e a gestão do movimento. Na ocasião, ele também vai interpretar canções que integram seus principais discos, entre eles o histórico "Clara Crocodilo".

Sesc Vila Mariana - r. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul, tel. (11) 5080-3000. Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria do espaço.

TOADA DO BARDO

O espetáculo reúne trechos das obras clássicas de William Shakespeare costuradas com ajuda de canções de nomes como Chico Buarque de Hollanda, Belchior, Beto Guedes, além de outras canções inéditas. O ator Maurício Machado encabeça o elenco formado ainda pelos cantores Thiago Pach e Renata Versolato, sob a direção de Eduardo Figueiredo. No dia 25, os ingressos são gratuitos. Acontece às 20h30.

Teatro J. Safra - r. Josef Kryss, 318, Pq. Industrial Tomas Edson, região oeste, tel. (11) 3611-3042. Grátis com ingressos distribuídos com uma hora de antecedência na bilheteria do espaço.