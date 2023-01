SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal identificou 2 dos 3 corpos localizados nesta terça (24) no caso do assassinato de dez pessoas de uma mesma família que tem chocado o país. Os restos mortais são de Thiago Gabriel Belchior e Cláudia Regina Marques de Oliveira, segundo o Instituto de Identificação.

Thiago, 30, é o marido da cabeleireira Elizamar da Silva, 39, encontrada carbonizada com três filhos em um carro na cidade de Cristalina (GO) no último dia 13. A descoberta deu início a uma investigação que mobiliza as polícias de Goiás, do Distrito Federal e de Minas Gerais.

Três homens foram presos por suspeita de participação nos crimes.

O terceiro corpo achado nesta terça não foi identificado, mas a polícia acredita que seja o da adolescente Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Cláudia e a única vítima ainda considerada desaparecida no caso.

Durante a investigação, todos os membros da família que eram buscados foram encontrados mortos -carbonizados, degolados ou enterrados.

Segundo a Polícia Civil, os três últimos corpos estavam uma fossa em uma casa abandonada, nas proximidades do Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina (DF).

O CRIME

Os corpos da cabeleireira Elizamar e dos três filhos dela, um menino de 7 anos, e um casal de gêmeos de 6, foram encontrados carbonizados no dia 13 deste mês, em Cristalina (GO), dentro do carro da família.

Até esta terça, três pessoas já estão presas, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49, Gideon Batista de Menezes, 55, e Fabrício Silva Canhedo, 34. Horácio disse à polícia que a morte de Elizamar e das crianças tinha sido encomendada pelo marido, Thiago, e pelo sogro dela, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, para tomar o dinheiro da venda de uma casa.

Mas o delegado responsável pelo caso, Ricardo Viana, acredita que a informação dada em depoimento não seja verdadeira e tenha tido apenas a intenção de tumultuar as investigações ou atenuar a pena em caso de uma eventual condenação.

Segundo o delegado, as investigações apontam que os três homens presos e um quatro suspeito foragido se uniram para tentar tirar o dinheiro da família. Dois dos presos eram funcionários e moravam numa chácara em Planaltina com Marcos Antônio, a esposa, Renata Juliene Belchior, 52, e Gabriela Belchior, 25, filha de ambos.

QUEM É QUEM

VÍTIMAS

Elizamar da Silva, 39, primeira vítima desaparecida;

Thiago Gabriel Belchior, 30, marido de Elizamar;

Gabriel da Silva, 7, Rafael da Silva e Rafaela da Silva, irmãos gêmeos, 6, filhos de Elizamar e Thiago;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, pai de Thiago;

Renata Juliene Belchior, 52, esposa de Marcos Antônio;

Gabriela Belchior, 25, filha de Marcos Antônio e Renata;

Cláudia Regina Marques de Oliveira, também companheira de Marcos Antônio, segundo o delegado do caso, Ricardo Viana;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, adolescente, filha de Marcos Antônio e Cláudia Regina

PRESOS

Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49;

Gideon Batista de Menezes, 55;

Fabrício Silva Canhedo, 34

FORAGIDO

Carloman dos Santos Nogueira, 26;