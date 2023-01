SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge o Teatro Castro Alves, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (25). O fogo começou por volta das 13h30 e inicialmente a fumaça estava concentrada no lado direito do telhado do prédio que abriga o teatro.

Com o tempo, o fogo foi se alastrando e já atinge os dos lados do telhado do prédio central do teatro, que abriga a sala principal.

O movimento de equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia no local é intenso. Ao menos três viaturas atuam no combate ao fogo nas imediações do teatro, que fica na praça do Campo Grande.

O prédio foi evacuado e não há registro de vítimas. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Em nota a direção do Teatro Castro Alves informa que "até o momento, não foi identificado fogo nas dependências internas do equipamento".

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a laje da edificação e os profissionais trabalham para que ele não alastre para outras áreas internas.

Inaugurado em 1967, o Teatro Castro Alves pertence ao Governo da Bahia, que também faz a gestão do complexo que além da Sala Principal inclui ainda Sala do Coro, Concha Acústica, Foyer, Centro Técnico, Vão Livre, Jardim Suspenso e Café Teatro.

A obra foi iniciada em julho de 1957 e foi concluída em junho de 1958. A inauguração estava marcada para 14 de julho, mas cinco dias antes o prédio que abriga a Sala Principal foi destruído por um incêndio de causas desconhecidas.

O teatro foi reconstruído em uma nova obra que durou nove anos e atravessou três gestões estaduais. Foi oficialmente inaugurado em 4 de março de 1967.